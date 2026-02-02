Polizeirapport

Schwerverletzter bei Streit auf Autobahn-Raststätte in Deitingen SO

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Autobahnraststätte Deitingen Süd SO ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Solothurner Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Angreifer fest, wie sie am Montag mitteilte.

Zum Streit war es am Samstag kurz vor 23 Uhr im Aussenbereich der Raststätte gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Tathergang auf und erliessen einen Zeugenaufruf. (dab/sda)