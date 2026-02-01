Polizeirapport

Slowakischer Skitourengänger bei Lawinenabgang getötet

Am Piz Alv in Pontresina GR ist am Samstagabend ein Teil einer slowakischen Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere wurde verletzt.

Die Rega sei direkt von einem Mitglied der vierköpfigen Skitourengruppe alarmiert wurde, teilte Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit. Ein verletzter Mann, der sich selber aus den Schneemassen befreien konnte, wurde mit dem Helikopter ins Spital Oberengadin nach Samedan geflogen.

Ein 53-jähriger Mann, der von der Lawine verschüttet wurde, konnte laut Polizeiangaben im Verlaufe der Suchaktion nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Bei der Rettungsaktion standen auch Hundeführer im Einsatz. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden nun die genauen Umstände des Lawinenunfalls ab. (hkl/sda)