Polizeirapport

Sexueller Übergriff auf junge Frau in Basel – Verdächtiger festgenommen

Eine 18-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag in Basel Opfer eines Sexualdelikts geworden. Der Täter raubte ihr und ihrer 16-jährigen Begleitperson zudem die Handys. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Die Tat ereignete sich ungefähr um 00.40 Uhr in einer öffentlichen Toilette am Unteren Rheinweg, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt zur Toilette verschafft und die beiden Frauen verbal und körperlich bedroht. Angaben zur Art des Übergriffs machte die Polizei keine.

Nach der Tat flüchtete der Mann den Angaben zufolge zunächst rheinabwärts. Später nahm die Kantonspolizei Basel-Stadt im Rahmen der Fahndung einen Verdächtigen fest. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen Algerier. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf. (hkl/sda)