Mann stürzt bei Skitour in Jaun FR in den Tod

Sun rays are picrured through the &quot;Grossmutterloch&quot; (or the hole of the grandmother) on the Gastlosen mountain range, in Jaun, Switzerland, Monday, January 29, 2018. The sun rays are visible ...
Ein 58-Jähriger ist bei einer Skitour im Jaungebirge verstorben.Bild: KEYSTONE
Am Samstavormittag kam ein Skitourengänger beim Versuch, den Schopfenspitz zu erklimmen, ums Leben.
01.02.2026, 14:02

Am Samstagvormittag informierte die Rega die Kantonspolizei Fribourg über einen Helikopter-Einsatz. Die Rettungskräfte konnten allerdings nur noch den Tod eines 58-jährigen Mannes feststellen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war dieser unterwegs zum Gipfel des Schopfenspitzes. Aus noch unbekannten Gründen stürzte er mehrere Dutzend Meter in die Tiefe.

Die vier Personen, die ihn auf seiner Tour begleiteten, blieben unverletzt. Für sie zog die Kantonspolizei das psychosoziale Notfallteam hinzu. Die Ermittlungen der Alpinspezialisten und der Kantonspolizei sind noch nicht abgeschlossen.

