Polizeirapport

Antisemitischer Vorfall in Zürich: Mann greift orthodoxen Juden an und wird festgenommen

Am Montagabend hat ein Mann in der Stadt Zürich einen orthodoxen Juden angegriffen. Dies meldet die Stadtpolizei. Gemäss ersten Erkenntnissen griff er auf der Strasse den 26-Jährigen Juden mit Faustschlägen an.

Der Angreifer konnte dank mehreren zu Hilfe kommenden Personen überwältigt und bis zum Eintreffen der aufgebotenen Stadtpolizei Zürich festgehalten werden. Er äusserte sich wiederholt beleidigend und antisemitisch, auch in Anwesenheit der Polizisten. Das Opfer erlitt beim Vorfall leichte Verletzungen.

Der 40-jährige Kosovare, der über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügt, wurde festgenommen. Derzeit laufen weitere polizeiliche Ermittlungen. Nach einer ersten polizeilichen Befragung wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt.

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG äusserte sich in einer Medienmitteilung besorgt zum Vorfall. Das Opfer habe sich Schürfwunden an Körper und Hals zugezogen und stehe unter Schock.

«Der Angriff war keine Zufallstat, sondern richtete sich gezielt gegen einen jüdischen Menschen», so der SIG. Solche Vorfälle hätten zuletzt stark zugenommen. «Es braucht eine klare gesellschaftliche Haltung und konsequentes staatliches Handeln gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen, einschliesslich gewalttätiger Übergriffe», so die Forderung.

Schon im März 2024 kam es in Zürich zu einer antisemitischen Attacke. Damals griff ein 15-Jähriger einen Juden mit einem Messer an. Dieser überlebte, wurde aber schwer verletzt. (dab)