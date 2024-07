Bild: Pilatus Today

Polizeirapport

Auf Autobahnbrücke: Auto brennt auf der N13 in Bad Ragaz (SG) lichterloh

Am Freitagmorgen ist es auf der Autobahnbrücke in Bad Ragaz Nord zu einem Autobrand gekommen. Die Brandursache konnte nicht restlos geklärt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Um 9.15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann im Auto von Sargans herkommend auf der Autobahn N13 in Richtung Bad Ragaz.

Kurz vor der Ausfahrt Bad Ragaz Nord nahm er Rauch wahr und stellte sein Auto auf der Autobahnbrücke Bad Ragaz Nord ab. Das Auto fing unmittelbar danach Feuer und brannte komplett aus. Der 36-Jährige und sein Beifahrer konnten das Auto unverletzt verlassen. Die zuständige Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Der Brand könnte wegen eines technischen Defekts am Auto ausgelöst worden sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen nebst Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen die örtliche Feuerwehr. Während den Löscharbeiten musste die Autobahnausfahrt temporär gesperrt werden.

(Kapo SG/sch) (fm1today.ch)