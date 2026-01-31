Polizeirapport

Unfall zwischen Lieferwagen und Auto: 3 Verletzte in Schönenwerd SO

In Schönenwerd SO sind am Samstagmorgen ein Lieferwagen und ein Auto frontal zusammengeprallt. Drei Personen erlitten Verletzungen.

Die Meldung vom Unfall auf der Gösgerstrasse sei kurz vor 11.00 Uhr bei ihr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen sei ein 48-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen in Richtung Schönenwerd-Zentrum unterwegs gewesen, als er kurz vor einer Bahnunterführung die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe.

Der Lieferwagenfahrer dürfte ein medizinisches Problem gehabt haben. Bild: Kantonspolizei Solothurn

In der Folge geriet der Mann den Angaben zufolge mit seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Lenkerin des Autos und der 48-Jährige wurden mittelschwer verletzt, ein Mitfahrer im Lieferwagen leicht. Alle drei wurden ins Spital gebracht.

Beim Unfall wurden 3 Personen verletzt. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Derzeit stehe die Hypothese im Vordergrund, dass der Lenker der Lieferwagens ein medizinisches Problem gehabt habe, schrieb die Polizei. Sie nahm Ermittlungen auf. (sda)