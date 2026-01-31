Polizeirapport

71-jähriger Skifahrer stirbt nach Unfall in Zermatt VS

Im Skigebiet von Zermatt VS hat am Freitag ein Mann bei einem Skiunfall sein Leben verloren. Beim Unfallopfer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 71-jährigen Schweizer.

Nach 10.00 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung eingegangen, wonach Drittpersonen ausserhalb der markierten Piste einen bewusstlosen Skifahrer aufgefunden hätten, teilte die Kantonspolizei Wallis am Samstag mit. Rettungskräfte seien daraufhin sofort per Helikopter ausgerückt.

Trotz Reanimationsversuchen verstab der 71-Jährige den Angaben zufolge noch am Unfallort. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls machte die Polizei zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)