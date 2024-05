Polizeirapport

Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Erlinsbach AG

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Passstrasse zur Salhöhe in Erlinsbach AG gestürzt und hat sich dabei an der Hand verletzt. Der 19-jährige war mutmasslich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.00 Uhr im Gebiet Hard in Erlinsbach, wie die Polizei schreibt. Der Motorradlenker habe in einer Kurve der Jurapassstrasse die Beherrschung über sein Fahrzeug verloren und habe wegen seiner Verletzungen ins Spital gebracht werden müssen.

Der Motorradfahrer habe seinen Führerausweis abgeben müssen. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt, nach ersten Erkenntnissen sei der 19-Jährige «ohne Zutun Dritter» gestürzt. (rbu/sda)