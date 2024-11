Polizeirapport

12-jähriges Mädchen in Inwil LU von Auto erfasst

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend in Inwil von einem Auto erfasst worden. Es musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstrasse, als das Mädchen gemäss Communiqué hinter einem stehenden Lastwagen auf die Fahrbahn rannte.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Angaben auf 5000 Franken. (sda)