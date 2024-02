Polizeirapport

Auto überschlug sich bei Selbstunfall in Gänsbrunnen SO – zwei Verletzte

Ein spektakulärer Selbstunfall hat im solothurnischen Gänsbrunnen zwei Verletzte gefordert. Ihr Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zwischen Bäumen zum Stillstand.

Bild: kantonspolizei solothurn

Der 35-jährige Autolenker war am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen am rechten Fahrbahnrand in die dortige Böschung gefahren, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Darauf habe sich das Auto überschlagen und sei auf der linken Strassenseite rund 20 Meter den Abhang hinunter gerutscht. Dort sei es auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Sowohl der Fahrer wie auch seine Beifahrerin seien verletzt und per Ambulanz in ein Spital gebracht worden. Das total beschädigte Auto sei durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert worden. (sda)