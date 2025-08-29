freundlich22°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Polizei nimmt nach Raub in Kreuzlingen TG drei Männer fest

Einsatzkraefte der Polizei auf dem Gelande des Bildungszentrums Zofingen BZZ nach einem Messerangriff eines unbekannten Mannes auf mehrere Personen an verschiedenen Orten in Zofingen am Mittwoch, 15. ...
Die drei mutmasslichen Täter konnten im Verlauf des Donnerstag und Freitag festgenommen werden. (Symbolbild)Bild: keystone
Polizeirapport

Polizei nimmt nach Raub in Kreuzlingen TG drei Männer fest

29.08.2025, 15:4329.08.2025, 15:43

Die Kantonspolizei Thurgau hat in Kreuzlingen drei Männer festgenommen. Sie bedrohten in der Nacht auf Freitag am Bahnhof einen Passanten mit einem Messer und raubten ihm sein Mobiltelefon, schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Das 34-jährige Opfer stürzte beim Angriff zu Boden und verletzte sich leicht. Anschliessend ergriffen die Täter die Flucht.

Die Polizei nahm später einen 38-jährigen Marokkaner und einen 18-jährigen Algerier fest, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Am Freitagvormittag führten die Ermittlungen zur Festnahme des dritten Tatverdächtigen, eines 32-jährigen Algeriers. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen