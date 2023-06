Polizeirapport

Im Drogenrausch: Einmonatiges Baby durch Vater (29) in Netstal GL verletzt

Am Mittwoch verletzte ein Vater sein Baby in Netstal GL im Drogenrausch. Das Baby ist jetzt auf der Intensivstation, der Vater in Haft.

Zum Vorfall kam es am Mittwoch um etwa 15.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus. Im Beisein seiner Familie verletzte der 29-jährige Vater sein einmonatiges Baby, wie die Kapo Glarus mitteilt. Das Kleinkind wurde mit der Rega ins Kinderspital Zürich geflogen. Es befindet sich zur Überwachung auf der Intensivstation.

Der 29-Jährige wurde verhaftet und musste aufgrund des Drogenkonsums medizinisch versorgt werden. Er befindet sich in Haft. Unter welchen Substanzen der Mann stand, werde derzeit noch abgeklärt, sagte der Polizeisprecher Daniel Menzi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die 28-jährige Mutter erlitt Prellungen. Sie konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Spital entlassen werden. Sie befindet sich derzeit beim Kind.

Alarmiert wurde die Polizei durch die Schwester des 29-Jährigen. Der Fall wird durch die Staat- und Jugendanwaltschaft Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht.

Erst Anfang Juni wurde im Kanton Glarus ein dreijähriges Mädchen getötet. Dessen Vater und Stiefmutter stehen unter Tatverdacht. (red/sda)