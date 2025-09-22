Frau in Oensingen SO von Zug erfasst – Polizei sucht Zeugen

Beim Bahnhof Oensingen in Kanton Solothurn ist am Sonntagmorgen eine Frau von einem einfahrenden Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei schreibt, rückten in der Folge mehrere Patrouillen und eine Ambulanz aus. Wegen der schweren Verletzungen sei zudem ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance beigezogen worden, welcher die Frau schliesslich in ein Spital flog.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben die Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 032 627 81 17 bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden. (dab)