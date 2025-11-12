Der 21-Jährige fuhr 87 km/h zu schnell. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Polizeirapport

21-jähriger Brite mit 187km/h auf der A1 bei Härkingen SO unterwegs

Die Polizei hat am Dienstagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle einen 21-jährigen Autofahrer auf der A1 bei Härkingen SO mit 187km/h erwischt. Erlaubt sind 100km/h. Sie nahm dem Briten den Fahrausweis ab und verzeigte ihn wegen des Raserdelikts.

Der 21-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr in Richtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Nach Abzug des gesetzlichen Toleranzwerts habe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 80km/h ergeben. (sda)