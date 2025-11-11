Jugendliche spitalreif geprügelt: 6 Mädchen in Oensingen SO verurteilt

Sechs Mädchen aus einer Gruppe, die im Januar 2025 eine 16-jährige Jugendliche in Oensingen SO spitalreif geschlagen hatten, sind verurteilt worden. Das Verfahren ist abgeschlossen, wie die Jugendanwaltschaft Solothurn am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Die Beschuldigten griffen im Januar ein anderes Mädchen am Bahnhof Solothurn an. (Symbolbild) Bild: sda

Zum Inhalt der Urteile könnten keine Angaben gemacht werden, schrieb die leitende Jugendanwältin Barbara Altermatt. Verfahren gegen Jugendliche sind nicht öffentlich.

Am 17. Januar griff die sechsköpfige Gruppe ein anderes Mädchen beim Bahnhof Oensingen an, filmte die Tat und veröffentlichte die Videos in den sozialen Medien.

Die Angreiferinnen waren zur Zeit der Tag gemäss Polizeiangaben zwischen 14 und 16 Jahre alt. Sie sollen das Opfer tätlich angegangen und auf verschiedenste Weise erniedrigt haben. Dabei zog sich das Opfer Verletzungen zu, die ein Einweisung ins Spital erforderlich machten. (sda)