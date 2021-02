Schweiz

76-jährige Frau nach E-Bike-Unfall in Schmerikon SG verstorben



Eine 76-jährige Frau, die am vergangenen Samstag mit ihrem E-Bike verunfallte, ist im Spital verstorben. Sie war in Schmerikon SG beim Überholen mit einem Velofahrer zusammengestossen und schwer verletzt worden.

Die 76-Jährige war mit ihrem E-Bike hinter einem Mann und einer Frau auf normalen Velos von Uznach in Richtung Rapperswil unterwegs. Bei einem Überholmanöver stiessen die E-Bike-Fahrerin und der 30-Jährige Velofahrer zusammen.

Beim darauffolgenden Sturz wurde die 76-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rega ins Spital geflogen. In der Zwischenzeit sei die in der Gegend wohnhafte 76-jährige Schweizerin im Spital verstorben, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. (sda)

