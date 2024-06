Polizeirapport

Mehrfamilienhaus in Münsingen in Brand geraten

In einem Mehrfamilienhaus am Niesenweg 6 in Münsingen ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Gebiet ist nach Angaben der Polizei grossräumig zu umfahren.

Türen und Fenster im Raum Münsigen sind geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Die Kantonspolizei Bern hat eine entsprechende Meldung von Alertswiss gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Zum Ausmass des Brandes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (sda)