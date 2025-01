Polizeirapport

Jugendliche bedrohen in Lachen Schüler mit Spielzeugpistole – das geschieht danach

Drei maskierte Jugendliche haben in Lachen SZ drei Schüler mit einer Spielzeugpistole bedroht. Die Schüler blieben gemäss der Polizei unverletzt. Die Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz angezeigt.

Mit einer vorgehaltenen Pistole befahlen die Jugendlichen einem siebenjährigen und zwei neunjährigen Schülern, sich auf den Boden zu knien. Dies schrieb die Kantonspolizei Schwyz am Freitag in einer Mitteilung. Die Schüler konnten kurz darauf wegrennen und die Erziehungsberechtigen informieren. Der Vorfall ereignete sich am Freitag vor einer Woche, wie es weiter hiess.

In der Zwischenzeit ermittelte die Kantonspolizei drei 13-Jährige. Die Jugendlichen gestanden gemäss der Polizei die Tat. Bei der verwendeten Pistole habe es sich um eine legale Spielzeugpistole gehandelt. (sda/lyn)