Polizeirapport

88-Jährige stirbt nach Sturz mit Auto in Swimmingpool

Eine 88-jährige Frau ist am Mittwoch mit einem Auto in einen privaten Swimmingpool im waadtländischen Clarens gestürzt. Die Französin kam beim Unfall ums Leben.

Das Auto durchbrach eine Hecke, bevor es in das angrenzende Schwimmbad fiel, wie die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mitteilte. Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug unter Wasser gedrückt, bevor es einem Augenzeugen gelang, die Frau an die Oberfläche zu bringen.

Als die Rettungskräfte eintrafen, lag die Frau leblos am Rand des Schwimmbeckens. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital Riviera-Chablais gebracht, wo sie später an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb. Die Waadtländer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (aeg/sda)