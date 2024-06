Polizeirapport

E-Biker bei Kollision mit Lieferwagen in Gossau ZH schwer verletzt

Ein 57-jähriger Elektrovelofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lieferwagen am Sonntagnachmittag in Gossau ZH schwer verletzt worden. Der 30-jährige Lenker des Autos blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Beim Aufprall sei der E-Biker zu Boden geschleudert worden, wie die Kantonspolizei Zürich am späten Sonntagabend mitteilte. Er sei mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen worden.

Zur Kollision kam es laut Mitteilung als der Velofahrer die Leerütistrasse überqueren wollte. Der Lieferwagen sei auf dieser Strasse in Richtung Oetwil am See unterwegs gewesen. Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde abgeklärt, teilte die Kantonspolizei weiter mit. (sda)