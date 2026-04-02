Polizeirapport

Polizei verhaftet Verdächtige nach Angriff bei Meisterschaftsspiel in Winterthur

Nach einem Angriff auf einen Mann im Stadion Schützenwiese in Winterthur hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen im Umfeld der Gästefans führten zum Erfolg.

Die mutmasslichen Täter konnten am Mittwoch im Baselbiet festgenommen werden, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. In Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft gelang die Festnahme von zwei Schweizern im Alter von 22 und 37 Jahren. Die beiden Männer wurden der Staatsanwaltschaft Winterthur See/Oberland zugeführt.

Hintergrund der Verhaftungen ist ein Vorfall während der Meisterschaftspartie zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel am 22. März 2026. In der zweiten Halbzeit war ein 25-jähriger Mann im Gästesektor des Stadions angegriffen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind die Tatverdächtigen dem Fanumfeld des FC Basel zuzuordnen. (sda)