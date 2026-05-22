Polizeirapport

Wallis: Mann fährt mit Auto in Juweliergeschäft und klaut Uhren – Festnahme

Ein 21-jähriger Franzose ist nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Crans-Montana VS festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor mit einem gestohlenen Fahrzeug die Auslage des Geschäfts zertrümmert und mehrere Luxusuhren entwendet, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte.

Der Einbruch ereignete sich am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht. Das Fahrzeug war zuvor in der Region gestohlen worden, wie es weiter hiess. Das vom mutmasslichen Täter benutzte Fahrzeug wurde nach einem Verkehrsunfall verlassen im Dorf Icogne VS entdeckt. Ein Polizist der Hundestaffel der Kantonspolizei Wallis konnte den Mann nach einer Suchaktion festnehmen.

Der 21-jährige Franzose wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, hiess es weiter. (sda)