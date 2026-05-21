Polizeirapport

Kantonspolizei Zürich verhaftet sieben junge Motorrad-Raser

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagmorgen sieben jugendliche Motorradfahrer festgenommen. Den 15- bis 19-Jährigen werden schwere Verkehrsdelikte vorgeworfen.

Die Beschuldigten sollen wiederholt riskante Fahrmanöver begangen und Videos davon im Internet veröffentlicht haben, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Ermittler auf die entsprechenden Social-Media-Profile aufmerksam gemacht.

In enger Zusammenarbeit mit der Staats- und Jugendanwaltschaft sicherten Spezialisten mehr als 20 Videos, um die Tatverdächtigen zu identifizieren. Am Donnerstagmorgen erfolgten schliesslich die Festnahmen der sieben Schweizer in den Bezirken Zürich, Winterthur, Bülach, Pfäffikon und Andelfingen. Durch ihre waghalsigen Fahrten gefährdeten sie laut Polizei nicht nur sich selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte.

An den Wohnorten der 15- bis 19-Jährigen führten die Einsatzkräfte Hausdurchsuchungen durch. Dabei stellten sie Beweismittel sowie mehrere Motorräder sicher. Die Jugendlichen wurden für Befragungen auf verschiedene Polizeiposten gebracht. (sda)