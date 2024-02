Polizeirapport

Rund 20 Personen in Andermatt UR wegen Hausbrand evakuiert

Rund 20 Personen sind am frühen Donnerstagmorgen in Andermatt UR wegen eines Vollbrandes in einem Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Zwei Personen musste mit einer Rauchvergiftung in ein Spital gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wegen der starken Rauchentwicklung müssten möglicherweise noch weitere Personen aus umliegenden Gebäuden evakuiert werden müssten, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Es bestand laut dem Sprecher keine Gefahr, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Die Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle gebracht. Das Dorfzentrum von Andermatt blieb vorerst gesperrt.

Der Brand sei kurz vor 04.00 Uhr ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Haus bereits in Vollbrand gestanden, sagte der Sprecher weiter. Die Kantonspolizei Uri gab aufgrund des starken Rauchs über den Meldedienst Alertswiss eine Warnung heraus. Anwohnerinnen und Anwohner sollten die Fenster und Türen schliessen. (sda)