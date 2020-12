Schweiz

Polizeirapport

Rüschlikon: Bankomat-Räuber bei Verhaftung angeschossen



Bankomat-Räuber bei Verhaftung angeschossen – ein Täter noch immer auf der Flucht



Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Mittwochmorgen in Rüschlikon einen Bankomat-Räuber verhaftet. Dabei mussten zwei Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen, der 36-jährige Serbe wurde am Bein verletzt. Nach seinem Komplizen wird gefahndet.

Der Bankomat löste kurz nach 2.30 Uhr Alarm aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Wenige Minuten später traf eine Patrouille ein und entdeckte zwei Männer, die sich vom Bankomaten entfernten. Obwohl die Polizei schoss, gelang den beiden zunächst die Flucht in ihrem Fahrzeug.

Kurze Zeit später entdeckten die Polizisten das gesuchte Auto und einen der Gesuchten, der noch am Fahrzeug stand. Er hatte eine Schussverletzung am Bein. Die Polizisten leisteten Nothilfe, bevor der Mann ins Spital gebracht wurde. (sda)

