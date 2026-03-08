Polizeirapport

89-Jährige muss nach Unfall in St. Gallen den Führerausweis abgeben

Am Samstagvormittag ist eine 89-jährige Fahrzeuglenkerin in St. Gallen mit einem parkierten Auto zusammengestossen. Die Polizei stufte die Autofahrerin als fahrunfähig ein und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Die Frau musste ihren Führerausweis vorläufig abgeben, schrieb die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag in einer Mitteilung. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (sda)