Polizeirapport

Ein Toter und vier Verletzte nach Autounfall in Escholzmatt LU

Bei einem Verkehrsunfall in Escholzmatt ist heute Vormittag eine Person verstorben. Vier weitere beteiligte Personen mussten mit schweren Verletzungen in Spitäler verbracht werden. Eine Person wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am Samstagmorgen fuhr ein Autofahrer von Escholzmatt in Richtung Schüpfheim, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Beim Weiler Lehn (Gemeinde Escholzmatt-Marbach) verlor er gemäss ersten Angaben nach einem Überholmanöver die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet ins Schlingern und kollidierte dabei mit einem korrekt entgegenkommenden Auto.

Der Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Im entgegenkommenden Personenwagen verstarb ein 33-jähriger Mann, drei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst 144 sowie durch einen Rettungshelikopter in Spitäler verbracht.

Ein Autounfall fordert einen Toten und vier Verletzte. bild: luzerner polizei

Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch Spezialisten der Luzerner Polizei. In diesem Zusammenhang wurde eine Person festgenommen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.

Im Einsatz standen nebst Polizei und Rettungsdiensten auch die Feuerwehren Schüpfheim, Escholzmatt-Marbach und Emmen sowie das zentras. Die Hauptstrasse zwischen Schüpfheim und Escholzmatt war über mehrere Stunden blockiert. (hkl)