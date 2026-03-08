Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt nach Selbstunfall in Courlevon FR

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Courlevon FR ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Drittpersonen verstarb der schwerverletzte Fahrer noch an der Unfallstelle.

Der Lenker kam bei dem Unfall ums Leben. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Unfallmeldung ging bei der Kantonspolizei Freiburg gegen 15.30 Uhr ein. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Motorradfahrer von Courlevon in Richtung Courtepin. Kurz nach dem Ortsausgang, in einer Linkskurve, geriet er auf die rechte Fahrbahnseite und kam von der Strasse ab. Das Motorrad prallte gegen einen Baumstumpf und der Fahrer wurde mehrere Meter weit geschleudert. (sda)