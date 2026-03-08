Polizeirapport

Lernfahrer flüchtet im Aargau vor der Polizei – Auto wohl gestohlen

Ein 18-jähriger Lernfahrer hat in der Nacht auf Sonntag ein Haltezeichen der Polizei missachtet und ist geflüchtet. Die Polizei stoppte den Verkehrsrowdy und stellte fest, dass er das Auto vermutlich gestohlen hatte und unter Drogeneinfluss stand.

Der Vorfall geschah kurz vor 2 Uhr morgens, wie die Stadtpolizei Aarau am Sonntag schrieb. Der 18-jährige habe nur über einen Lernfahrausweis verfügt und sei ohne eine berechtigte Begleitperson unterwegs gewesen. Das Auto habe er vermutlich gestohlen.

Weil das Auto nur über zwei Sitzplätze verfügt, habe sich neben dem 17-jährigen Beifahrer eine 18-Jährige im Fussraum versteckt. Beim Fahrer bestand der Verdacht auf Drogeneinfluss, so die Polizei weiter. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. (dab/sda)