Feministischer Streik

Verschmierte Tramstationen und Schaufenster an Zürcher Frauendemo

Verschmierte Tramhäuschen und eine UBS-Filiale voller Farbe: Geschätzt 1000 Frauen haben am Samstag an der Demonstration zum Frauentag in Zürich teilgenommen. Entlang der Route vom Paradeplatz zum Helvetiaplatz gab es zahlreiche Sachbeschädigungen.

Das feministische Streikkollektiv Zürich rief unter dem Motto «Capitalism means war!» (Kapitalismus bedeutet Krieg!) zur Demonstration auf. Bild: keystone

Besammlung der illegalen Demonstration war auf dem Paradeplatz, auf dem der Verkehr deswegen rasch zum Erliegen kam. Einige vermummte Frauen enterten das Tramhäuschen. Andere spannten Seile über die Gleise. Motto des Anlasses war «feministisch und militant».

Schon kurz nachdem sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, kam es zu ersten Schmierereien an Schaufenstern. Bei mehreren Tramstationen bemalten Vermummte den Boden mit roter Farbe.

Einige Frauen traten vermummt auf. Bild: keystone

Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, liess die Frauen aber gewähren. Männer waren im Demonstrationszug praktisch keine zu sehen. Schon auf dem Flyer wurden Männer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben». (sda)