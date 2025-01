Polizeirapport

Autofahrerin bei Frontalkollision im Kanton Bern schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Wiedlisbach BE sind am Sonntag drei Personen verletzt worden. Eine davon erlitt schwere Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Ein Autofahrer wich der Polizeimeldung zufolge auf der Hauptstrasse in Wiedlisbach bei einem Überholmanöver einem entgegenkommenden Fahrzeug aus. Das entgegenkommende Fahrzeug reagierte mit einem Ausweichmanöver in die gleiche Richtung. In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge auf einem Feld neben der Hauptstrasse frontal ineinander.

Die Lenkerin eines der Unfallfahrzeuge wurde schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten ebenfalls Verletzungen. Sie wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

(sda)