Polizeirapport

Lastwagenbrand auf der Autobahn bei Pratteln BL – Alertswiss warnt

Auf der Autobahn A2 bei Pratteln brennt am Montagmorgen ein Lastwagen. Es komme derzeit zu einer starken Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch, warnt Alertswiss. Der Verkehr ist stark beeinträchtigt.

Den Personen, die in der Gegend wohnen, wird empfohlen, die Fenster und Türen zu schliessen. Zudem soll das betroffene Gebiet gemieden werden. Autofahrerinnen und Autofahrern wird geraten, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. (dab)