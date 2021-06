Schweiz

Polizeirapport

Vermisste Frau tot in Churwalden aufgefunden



Eine seit Donnerstagabend in Churwalden GR vermisste 88-jährige Frau ist am Freitagmorgen tot aufgefunden worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Todes zu klären.

Die Polizei war am Donnerstagabend kurz nach 20.30 Uhr darüber informiert worden, dass die betagte Frau nicht von ihrem Spaziergang zurückgekehrt sei. Eine über die ganz Nacht auf Freitag andauernde Suchaktion mit Personenspürhunden der Polizei, Rettungskräften des Schweizer Alpen-Clubs sowie der Rettungsflugwacht und Privatpersonen blieb zunächst erfolglos. Am Freitagmorgen schliesslich wurde die Leiche der Frau kurz vor 10 Uhr im Bereich Bärgliwäg in Churwalden entdeckt. (sda)

