Polizeirapport

Langenthal BE: 14-Jähriger stirbt durch Stromschlag bei Güterbahnhof

Ein 14-jähriger Junge hat sich in der Nacht auf Dienstag am Güterbahnhof Langenthal im Kanton Bern tödlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen bestieg er einen abgestellten Güterzug und erlitt einen Stromschlag.

Er konnte nur noch tot geborgen werden, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend gemeinsam mitteilten.

Der Verstorbene war eritreischer Staatsbürger und lebte im Kanton Bern.

Ein weiterer Jugendlicher war beim Unfall ebenfalls dabei. Dieser verletzte sich leicht und wurde durch eine Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt nun, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Nachdem die Unfallmeldung um kurz nach 2.20 Uhr bei der Polizei eingegangen war, rückten verschiedene Einsatzkräfte aus: neben der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Ambulanz, auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, die Feuerwehr Langenthal, Mitarbeitende der SBB sowie das Care Team Kanton Bern. (sda)