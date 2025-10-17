wechselnd bewölkt
Waadt: Ein Mann stirbt bei Arbeitsunfall

60-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in der Waadt

17.10.2025, 11:0217.10.2025, 11:02

Ein 60-Jähriger ist in Savigny VD unter ein landwirtschaftliches Fahrzeug geraten und dabei ums Leben gekommen. Er war zuvor mit Arbeiten auf einem Feld beschäftigt.

Detail view of the uniform of a police officer of the cantonal police of Vaud, in the foreground, and another cantonal police officer next to a police car, in ...
Die Kantonspolizei Waadt untersucht die Unfallursache.Bild: KEYSTONE

Aus Gründen, die noch untersucht werden müssen, geriet der Mann unter das von ihm gefahrene landwirtschaftliche Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte, darunter ein Rettungshelikopter, starb der Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Freiburg noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)