60-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in der Waadt

Ein 60-Jähriger ist in Savigny VD unter ein landwirtschaftliches Fahrzeug geraten und dabei ums Leben gekommen. Er war zuvor mit Arbeiten auf einem Feld beschäftigt.

Die Kantonspolizei Waadt untersucht die Unfallursache. Bild: KEYSTONE

Aus Gründen, die noch untersucht werden müssen, geriet der Mann unter das von ihm gefahrene landwirtschaftliche Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte, darunter ein Rettungshelikopter, starb der Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Freiburg noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)