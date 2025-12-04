87-Jähriger rast mit 148 km/h auf dem Grossen St. Bernhard

Ein 87-jähriger Automobilist ist im November auf der Kantonsstrasse des Grossen St. Bernhard mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h unterwegs gewesen. Erlaubt wären 80 km/h.

Dem fehlbaren Lenker drohen laut Angaben der Walliser Kantonspolizei bis zu vier Jahre Freiheitsentzug und ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.

Die Polizei hat laut einer Mitteilung vom Donnerstag in diesem Jahr bereits 26 Raserdelikte festgestellt. (sda)