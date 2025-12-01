Junge Lenkerin bei Frontalkollision in Schupfart AG schwer verletzt

Bei einer Frontalkollision zweier Autos am Sonntagnachmittag in Schupfart AG sind drei Personen verletzt worden. Eine 21-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen.

Das beschädigte Auto am Unfallort. Bild: kantonspolizei aargau

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Wegenstetterstrasse ausserhalb von Schupfart, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Auf dieser Ausserortsstrecke geriet ein 54-jähriger Lenker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Dieses wurde von der Fahrbahn auf die angrenzende Wiese geschleudert. Die Lenkerin wurde im demolierten Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter flog die 21-Jährige schwer verletzt ins Universitätsspital Basel, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.

Ihr gleichaltriger Beifahrer erlitt Knochenbrüche. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Der 54-jährige Autolenker kam mit leichten Verletzungen davon. Die Ambulanz brachte auch ihn ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle war die Strasse bis um 19.45 Uhr gesperrt. (dab/sda)