Fussgängerin wird in Cham von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 42-jährige Frau ist am frühen Montagmorgen in Cham ZG auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich laut den Zuger Strafverfolgungsbehörden kurz vor 06.00 Uhr beim Fussgängerstreifen auf der Sinserstrasse. Die Frau wollte die Strasse überqueren, als sie von einem Fahrzeug in Richtung Cham erfasst wurde, wie es am Montag hiess.

Der Rettungsdienst Zug brachte die Frau in ein ausserkantonales Spital. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich laut Polizeiangaben unerlaubt vom Unfallort. (sda)