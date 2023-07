Polizeirapport

Freiburger Polizei büsst 130 Automobilisten am Handy

Die Freiburger Kantonspolizei hat in den ersten beiden Juliwochen 130 Personen wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt gebüsst. Auch acht Anzeigen verfasste die Polizei wegen Handybenutzung am Steuer.

Diese acht Personen fielen den Ordnungshütern wegen Zickzackfahrten auf der Strasse auf, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag mitteilt. Eine grosse Zahl von Verkehrsunfällen gehe auf die Unaufmerksamkeit der Fahrerin oder des Fahrers zurück, schreibt sie weiter.

Das Strassenverkehrsgesetz verlange, dass Lenkerinnen und Lenker ihre volle Aufmerksamkeit dem Geschehen auf der Strasse widmeten.

Die Freiburger Kantonspolizei führte in den ersten beiden Juliwochen eine gezielte Aktion gegen Unaufmerksamkeit im Strassenverkehr zurück. In deren Rahmen stellte sie insgesamt 149 Ordnungsbussen aus, so etwa auch für Fahrten ohne Sicherheitsgurt. (sda)