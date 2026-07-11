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Polizeirapport

Explosion in Leontica: Toter identifiziert

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Explosion in Haus in Leontica TI: Toter war Verdächtiger von Tötungsdelikt

11.07.2026, 18:1211.07.2026, 18:16

Nach der Explosion in einem Haus in Leontica im Bleniotal am Freitag haben die Tessiner Behörden die sterblichen Überreste eines 59-jährigen Schweizers identifiziert. Der Mann wurde nach Polizeiangaben im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt an einer Frau in Faido am Donnerstag gesucht.

Video: watson

Die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten am Samstag in einem Communiqué einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. (sda)

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