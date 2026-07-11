Polizeirapport
Explosion in Haus in Leontica TI: Toter war Verdächtiger von Tötungsdelikt
Nach der Explosion in einem Haus in Leontica im Bleniotal am Freitag haben die Tessiner Behörden die sterblichen Überreste eines 59-jährigen Schweizers identifiziert. Der Mann wurde nach Polizeiangaben im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt an einer Frau in Faido am Donnerstag gesucht.
Die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten am Samstag in einem Communiqué einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. (sda)