Polizeirapport

Explosion in Haus in Leontica TI: Toter war Verdächtiger von Tötungsdelikt

Nach der Explosion in einem Haus in Leontica im Bleniotal am Freitag haben die Tessiner Behörden die sterblichen Überreste eines 59-jährigen Schweizers identifiziert. Der Mann wurde nach Polizeiangaben im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt an einer Frau in Faido am Donnerstag gesucht.

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Die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten am Samstag in einem Communiqué einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. (sda)