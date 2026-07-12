Polizeirapport

Spektakulärer Unfall in Würenlingen AG: 5 Personen müssen zur Kontrolle ins Spital

Bei einem Verkehrsunfall auf der Döttingerstrasse in Würenlingen AG hat sich am Samstagabend ein Auto überschlagen. Rettungskräfte brachten fünf Personen zur Kontrolle in ein Spital, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Der Mitsubishi überschlug sich beim Unfall. kantonspolizei aargau

Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr von Untersiggenthal in Richtung Würenlingen. Dabei geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte in das Auto eines 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich dieses Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Das Auto wurde stark beschädigt. kantonspolizei Aargau

Bei der Kollision riss es vom Auto der Unfallverursacherin das komplette linke Vorderrad samt Aufhängung ab. Dieses Rad schleuderte in den Gegenverkehr und traf den Wagen eines 79-jährigen Lenkers, wie es weiter hiess.

Das Vorderrad des Volvos wurde beim Unfall abgerissen. Bild: Kantonspolizei Aargau

An den Fahrzeugen entstand teils hoher Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt die genaue Unfallursache. (sda)