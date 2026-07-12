Polizeirapport

Balm bei Günsberg SO: Zwei Senioren stürzen in 30 Meter tief

Ein Mann und eine Frau im Seniorenalter sind am Samstagabend bei Balm bei Günsberg SO von einem Waldweg abgekommen und rund 30 Meter eine Böschung hinuntergestürzt. Die Frau wurde leicht und der Mann mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 19 Uhr auf einem Waldweg zwischen dem Weissenstein und dem Balmberg. Aus noch ungeklärten Gründen kamen die beiden Personen vom Weg ab.

Dank Hinweisen von Drittpersonen konnten die Einsatzkräfte die beiden Verunfallten im Wald orten und bergen. Die Seniorin wurde mit einer Ambulanz und der Senior mit einem Rettungshelikopter in ein Spital gebracht.

Neben der Kantonspolizei Solothurn und dem Rettungsdienst standen auch Rettungshelikopter der Rega und der Alpine Air Ambulance im Einsatz. (sda)