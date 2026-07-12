Polizeirapport

Regionalzug fährt in Herde: 5 Rinder tot

In der Nacht auf Sonntag ist ein Regionalzug von Wil Richtung Bütschwil in Bazenheid mit Rindern kollidiert. Diese hatten sich auf dem Bahntrassee befunden, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit.

Die Polizei vermutet, dass die Tiere von einer Weide ausgebrochen waren und so in den Gleisbereich gelangt sind. Beim Unfall kamen alle fünf Rinder ums Leben.

Am Zug entstand ein Schaden von rund zehntausend Franken. Personen wurden keine verletzt. Die Bahnstrecke musste für rund drei Stunden gesperrt werden. In dieser Zeit verkehrten Ersatzbusse.

Am Einsatz waren nebst einer Patrouille der Kantonspolizei auch Spezialisten der SBB-Intervention und ein Tierarzt beteiligt. (vro)