In der Nacht auf Sonntag hätten zwei Unbekannte in Walenstadt einen Mann angegriffen. (Symbolbild) bild: kapo St.Gallen

Polizeirapport

Unbekannte greifen 24-Jährigen in Walenstadt SG an

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Walenstadt einen Mann angegriffen und verletzt. Der 24-Jährige erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

Der 24-Jährige sei um 2.45 Uhr alleine auf der Bahnhofstrasse unterwegs gewesen, als er unvermittelt von hinten angegriffen worden sei. Nachdem er gestürzt war, traktierten ihn gemäss Mitteilung mindestens zwei Männer. Die Unbekannten seien möglicherweise mit einem Auto geflüchtet. (sda)