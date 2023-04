Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Autokollision in Balterswil TG

Bild: Kapo tg

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos sind am Samstag in Balterswil TG zwei Personen mittelschwer verletzt worden. Sie mussten vom Rettungsdienst und der Rega ins Spital gebracht werden, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Ein 80-jähriger Autofahrer war gegen 15.15 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Wallenwil unterwegs. Er wollte links in die Nebenstrasse zur Kompostiersammelstelle einbiegen, wie es im Communiqué heisst. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 70-jährige Lenker und seine 59-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Hauptstrasse wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten während eineinhalb Stunden gesperrt. Die Unfallursache ist noch Gegenstand laufender Abklärung, wie die Polizei schreibt.

(sda)