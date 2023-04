Polizeirapport

Mann nach Schüssen in Restaurant in Boll BE gestorben

In Boll BE sind am Freitagabend in einem Restaurant Schüsse gefallen. Ein Mann ist am Samstag gestorben, nachdem er zuerst schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Im Verlauf der Nacht konnten drei Männer angehalten werden, zwei wurden vorläufig festgenommen.

Die Meldung zur Schussabgabe in einem Restaurant an der Bernstrasse in Boll (Gemeinde Vechigen) ging bei der Kantonspolizei Bern am Freitag gegen 22.40 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag mitteilte.

Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort einen Mann, der mehrere Schussverletzungen aufwies und in einem kritischen Zustand mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde, wie es weiter hiess.

Am Samstagmittag verstarb der Mann, wie die Kantonspolizei Bern am Nachmittag mitteilte. Es lägen konkrete Hinweise zur Identität des Verstorbenen vor. Die formelle Identifikation stehe indes noch aus.

Drei Männer angehalten

Die Suche nach der möglichen Täterschaft sei mit zahlreichen Einsatzkräften aufgenommen worden, hiess es in der ersten Mitteilung. Kurz vor 23 Uhr sei der Kantonspolizei Bern ein Selbstunfall eines Autos im Riedholz in Gümligen (Gemeinde Muri bei Bern) gemeldet worden. Vor Ort sei ein leeres Fahrzeug vorgefunden worden.

Der Verdacht, dass ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen besteht, hat sich laut der zweiten Mitteilung erhärtet. Der Verdacht entstand aufgrund einer örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Vorfälle.

Im Verlauf der Nacht seien im Rahmen der Fahndungsmassnahmen drei Männer angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht worden. Zwei von ihnen wurden laut Mitteilung vorläufig festgenommen. Sie befinden sich noch immer in Haft.

Weiterführende Ermittlungen zum Hergang der Ereignisse sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang.

