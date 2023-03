Polizeirapport

Frau in Dietikon ZH tot auf dem Boden aufgefunden – tatverdächtige Person verhaftet

In Dietikon im Kanton Zürich wurde am Sonntagmorgen eine Frau tot auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Polizei zufolge könnte es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. Eine tatverdächtige Person sei bereits festgenommen worden.

In Dietikon ZH ist in der Nacht auf Sonntag eine Frau tot auf der Strasse aufgefunden worden. Wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, wies sie Verletzungen auf. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen sei ihr die auf der Mutschellenstrasse Höhe Limmatbrücke regungslos am Boden liegende Frau gemeldet worden, teilte die Zürcher Kantonspolizei mit. Die ausgerückte Notärztin habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Der leblose Körper sowie der Fundort wurden durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich und das Forensische Institut Zürich untersucht, wie die Polizei in ihrem Communiqué schrieb. Die Seepolizei stehe auch im Einsatz und suche nach Spuren in der Limmat, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Bild: KEYSTONE

Die Umstände und die Hintergründe des Falles seien unklar. Am Sonntagmittag bestätigte die Kantonspolizei Zürich, dass eine tatverdächtige in Würenlos im Kanton Aargau festgenommen wurde. Bei den Ermittlungen stehe ein Gewaltdelikt im Vordergrund, sagt die Kantonspolizei Zürich weiter.

Die Brücke zwischen Dietikon und Oetwil an der Limmat sei aufgrund des Ereignisses für den Verkehr gesperrt und die örtliche Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet. (cst/sda)