Polizeirapport

Verdacht auf Raserdelikt: Auto stürzt in Rickenbach Sulz ZH auf Bahngleis

Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag in Rickenbach Sulz von der Strasse abgekommen und auf das Bahntrassee gestürzt. Dabei wurden drei Personen verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden.

Der 21-jährige Fahrer war laut Communiqué kurz nach 1 Uhr mit zwei Begleitpersonen auf der Stationsstrasse Richtung Hauptstrasse unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto durchbrach eine Leitplanke, stürzte eine Böschung hinunter und kam auf den Gleisen zum Stillstand, wie es am Samstag hiess.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Bild: brk news

Die drei Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden mit «leichten bis mittelschweren Verletzungen» in Spitäler gebracht. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich fuhr zum Zeitpunkt des Unfalls kein Zug auf der Strecke.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Bahnstrecke und Strasse waren gemäss der Polizei mehrere Stunden lang gesperrt.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht die Unfallursache. Gegen den Fahrer wird wegen Verdachts auf ein Raserdelikt ermittelt, wie es weiter hiess. (sda)