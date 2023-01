Polizeirapport

67-jähriger Mann stirbt nach Skiunfall am Chäserrugg

In Chäserrugg kam es zu einem tödlich Unfall. Bild: Shutterstock

Im Skigebiet Chäserrugg im Toggenburg ist am Mittwochmorgen ein 67-jähriger Skifahrer verunfallt. Der schwer verletzte Mann musste ins Spital geflogen werden. Dort verstarb er an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Skifahrer fuhr kurz nach 9.30 Uhr vom Chäserrugg in Richtung Tal. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er über den Pistenrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte. Dort prallte der 67-Jährige in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet. Dabei wurde er schwer verletzt.

Am Unfallort wurde er vom Pistenrettungsdienst erstbetreut. Anschliessend musste er von der Luftrettung AP3 ins Spital geflogen werden. Dort verstarb der Mann, der im Toggenburg wohnhaft war, wie die Polizei weiter schrieb. Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Hergang aufgenommen. (aeg/sda)